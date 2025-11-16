Calciomercato Cagliari, Luvumbo in crisi: il club valuta il futuro dell’attaccante angolano! Ecco le ragioni di una sua eventuale cessione a gennaio

Calciomercato Cagliari, secondo il Corriere dello Sport è vicino l’addio! Otto presenze e nessun contributo al gol aprono un interrogativo

Secondo il Corriere dello Sport, neanche la parentesi in Nazionale è riuscita a risollevare il morale di Zito Luvumbo, l’attaccante del Cagliari che sta attraversando un periodo di forma difficile. La sconfitta dell’Angola contro l’Argentina (2-0, con gol di Messi e Lautaro) e la sua sostituzione dopo 77 minuti poco incisivi sono l’ennesimo segnale di un momento complicato. A 23 anni, il tempo per affermarsi come giocatore importante per i rossoblù inizia a stringere, e il Cagliari si interroga sul suo futuro: se Luvumbo potrà finalmente esplodere o se sarà più opportuno per entrambi un cambio di prospettive.

Il percorso di Luvumbo in Sardegna è iniziato nel 2020, quando, proveniente dalla Primavera, ha mostrato subito le sue qualità: velocità, capacità di “spaccare” le partite e abilità nell’uno contro uno grazie alla sua forza esplosiva. Dopo un breve prestito al Como, è approdato in prima squadra, collezionando un centinaio di presenze e undici reti. Tuttavia, le sue doti, pur non facendone un goleador di razza ma un giocatore capace di dare la scossa all’attacco, si sono affievolite nel tempo, culminando nelle attuali difficoltà.

Il Corriere dello Sport evidenzia come i numeri di questa stagione siano impietosi: otto presenze, zero gol e zero assist in 181 minuti complessivi, mai da titolare. Tira poco in porta, subisce molti falli ma perde troppi palloni e ne recupera pochi. A completare il quadro, una certa fragilità muscolare, tipica degli “scattisti”, con diversi infortuni che ne hanno frenato la crescita. L’anno scorso, Nicola lo aveva impiegato anche come seconda punta, ruolo in cui ha disputato la sua migliore partita a Verona, contribuendo in modo decisivo alla salvezza del Cagliari.

Nonostante tutto, Luvumbo è animato da una forte voglia di riscatto. La prossima sfida contro il Genoa, sabato all’Unipol Domus, potrebbe essere l’occasione giusta per invertire la rotta. Il Corriere dello Sport suggerisce che Luvumbo potrebbe tornare utile in una strategia offensiva con due punte e un trequartista, mettendo sotto pressione la difesa avversaria. Per Zito, l’obiettivo minimo è rompere l’incantesimo del gol e superare le due reti segnate nella scorsa stagione. Il futuro di Luvumbo al Cagliari passa inevitabilmente da queste prossime decisive partite.