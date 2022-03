Non solo l’Inter per Nahitan Nandez. El Leon corteggiato da altri quattro club

Il futuro di Nandez potrebbe essere lontano dal Cagliari in estate. Il centrocampista uruguaiano è corteggiato da diversi club e non solo in Italia.

Come riportato da Calciomercato.com, sarebbero Inter, Napoli e Juventus le squadre della Serie A interessate a El Leon, mentre Leeds e West Ham in Premier League.