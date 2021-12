Calciomercato Cagliari, Nandez via? Il club al momento smentisce

Calciomercato Cagliari, smentita al momento qualsiasi trattativa per la cessione di Naithan Nandez. Le ultime sui rossoblù

Nahitan Nandez presto all’Inter di Simone Inzaghi? Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Nuova Sardegna, per il momento nessuna trattativa sarebbe stata intavolata dal Cagliari e dal club nerazzurro.

Il discorso potrebbe essere stato rimandato per i giorni successivi la partita di questa sera, tenendo anche in considerazione i tempi di recupero del Leon, attualmente ai box per un fastidio ai flessori della coscia destra.