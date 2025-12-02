Calciomercato Cagliari, quella squadra vuole a tutti i costi l’esterno rossoblu Palestra. La situazione

Calciomercato Cagliari: l’Inter punta forte su Palestra, il gioiello dell’Atalanta esploso in Sardegna. Possibile asta a fine stagione

Il nome di Marco Palestra è diventato uno dei più caldi non solo nell’ambiente dell’Atalanta, ma anche all’interno del Calciomercato Cagliari, dove il giovane esterno sta vivendo una stagione da assoluto protagonista. Prestato dai bergamaschi al club rossoblù per crescere con continuità, il classe 2005 ha superato ogni aspettativa, attirando su di sé l’interesse delle big italiane. Tra queste, l’Inter si è mossa con decisione: secondo Il Corriere dello Sport, i nerazzurri considerano il ragazzo un obiettivo concreto per il futuro, avendo individuato in lui il profilo ideale per la fascia destra.

Il Calciomercato Cagliari diventa così il palcoscenico della sua esplosione definitiva. A colpire gli scout interisti non sono soltanto i numeri, ma soprattutto la personalità da veterano che Palestra mostra in campo. La sua prova dominante contro la Juventus è ormai uno dei riferimenti chiave: sulla destra ha sovrastato un giocatore esperto come Filip Kostic con una serie di accelerazioni e dribbling che hanno messo in luce qualità tecniche e atletiche fuori dal comune. Un match osservato anche dal CT Luciano Spalletti, che già la stagione precedente aveva speso parole importanti per lui. Apprezzamenti arrivati anche da figure del calibro di Cesc Fabregas e Gennaro Gattuso, ulteriori conferme della crescita esponenziale del ragazzo.

Le statistiche non mentono: Palestra è il difensore più falcidiato dai falli in Serie A (31), il terzo per dribbling riusciti e il primo italiano nato dal 2005 in poi ad aver superato i dieci match da titolare, sfiorando quota mille minuti giocati. Numeri che rendono inevitabile il suo peso nel Calciomercato Cagliari, con i rossoblù che hanno beneficiato di un talento già pronto per palcoscenici superiori.

A fine stagione il terzino farà ritorno a Bergamo, dove l’Atalanta si ritroverà tra le mani un tesoro tecnico ed economico. La sua valutazione, infatti, è volata: dai 15 milioni rifiutati nel 2023 si è passati ad almeno 40 richiesti oggi. Non solo Inter: anche Juventus, Napoli, Milan e Roma hanno mostrato interesse, così come club di Premier League e Ligue 1. Dopo il prestito oneroso al Cagliari, pensato per garantirgli spazio dopo le scelte di Juric su Zalewski, il futuro di Palestra sembra ormai destinato a un’asta internazionale.

Il Calciomercato Cagliari si prepara dunque a salutare uno dei suoi protagonisti più brillanti, consapevole di aver contribuito alla crescita di uno dei talenti più promettenti del calcio italiano.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A