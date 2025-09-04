Calciomercato Cagliari: tutti i retroscena sul colpo dell’estate Andrea Belotti

Calciomercato Cagliari: ecco tutti i retroscena sul colpo dell’estate Andrea Belotti. Le ultimissime sui rossoblù

A poche ore dalla chiusura ufficiale del calciomercato estivo, emergono nuovi dettagli sulla trattativa che ha portato Andrea Belotti, attaccante classe 1993 e campione d’Europa con l’Italia nel 2021, a vestire la maglia del Cagliari. A svelare il retroscena è stato il direttore sportivo rossoblù, Guido Angelozzi, che ha raccontato come l’operazione sia stata il frutto di una combinazione di fattori, ben oltre la semplice negoziazione economica.

La telefonata decisiva tra Belotti e Pisacane

Secondo quanto dichiarato da Angelozzi, la svolta è arrivata grazie a una telefonata diretta tra Belotti e Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari ed ex difensore simbolo della squadra sarda. Durante la conversazione, Pisacane ha illustrato personalmente al “Gallo” il progetto tecnico del club, il ruolo centrale che avrebbe ricoperto e le ambizioni stagionali della squadra.

Questo contatto diretto ha creato un’immediata sintonia tra tecnico e giocatore, elemento spesso determinante nelle trattative di mercato. Belotti, colpito dalla chiarezza e dalla passione dell’allenatore, ha espresso subito la propria disponibilità a trasferirsi in Sardegna.

Il vertice societario e il sacrificio economico

Dopo la telefonata, la dirigenza del Cagliari ha convocato un vertice per definire la strategia. Convinti della bontà dell’operazione, i vertici societari hanno deciso di concentrare tutte le risorse sul centravanti ex Torino e Como.

Belotti, dal canto suo, ha dimostrato un forte attaccamento alla causa rossoblù, accettando di ridurre una parte del proprio ingaggio pur di approdare in Sardegna. Un gesto che testimonia la sua volontà di rimettersi in gioco in un ambiente che gli ha offerto fiducia e un ruolo da protagonista.

Un colpo di mercato strategico

L’arrivo di Andrea Belotti rappresenta per il Cagliari non solo un rinforzo di grande esperienza e qualità, ma anche un segnale forte alle dirette concorrenti in Serie A. Con la sua capacità realizzativa, la leadership in campo e la mentalità vincente, il “Gallo” potrà essere un punto di riferimento fondamentale per la squadra di Pisacane.

La trattativa, conclusa con successo nelle ultime ore di mercato, conferma come la determinazione di un club e la sintonia tra allenatore e giocatore possano fare la differenza, anche in un contesto competitivo come quello della Serie A.