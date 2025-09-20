Calciomercato, che colpo del Palermo: ufficiale l’acquisto di Bereszyński, il comunicato

Calciomercato, che colpo del Palermo: adesso è ufficiale l’acquisto di Bereszyński, il comunicato dei rosanero

Il Palermo FC ha ufficializzato l’ingaggio di Bartosz Bereszyński, difensore polacco classe 1992, svincolato dopo l’ultima esperienza con la UC Sampdoria. L’arrivo del giocatore rappresenta un rinforzo di spessore per la squadra allenata da Filippo Inzaghi, tecnico piacentino ed ex bomber di Milan e Juventus, che potrà contare su un elemento di grande duttilità e affidabilità.

Bereszyński, terzino destro di ruolo ma capace di adattarsi anche come centrale difensivo, vanta una lunga carriera in Serie A e oltre 50 presenze con la nazionale polacca, con cui ha partecipato a Europei e Mondiali. Cresciuto calcisticamente nel Legia Varsavia, è approdato in Italia nel 2017, diventando un punto fermo della retroguardia blucerchiata. La sua esperienza, unita alla capacità di interpretare più ruoli, lo rende un profilo ideale per dare solidità e alternative tattiche alla formazione rosanero.

L’operazione si è concretizzata dopo alcune settimane di trattative e attese burocratiche: il via libera definitivo è arrivato nella giornata di ieri, permettendo al club siciliano di annunciare ufficialmente il nuovo acquisto.

Con l’arrivo di Bereszyński, il Palermo prosegue nella strategia di rafforzamento della rosa per affrontare al meglio la stagione in corso. Inzaghi, noto per il suo approccio offensivo ma attento all’equilibrio difensivo, potrà ora contare su un calciatore capace di garantire esperienza internazionale e leadership nello spogliatoio.

L’obiettivo del club, sostenuto dal City Football Group, è quello di consolidare la propria posizione in campionato e puntare a traguardi ambiziosi. L’innesto del difensore polacco si inserisce perfettamente in questo progetto, portando qualità, carisma e una mentalità vincente maturata in anni di competizioni di alto livello. I tifosi rosanero attendono ora di vedere Bereszyński in campo con la maglia del Palermo, pronti ad accoglierlo al Renzo Barbera per la sua nuova avventura calcistica in Sicilia.

COMUNICATO – Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Bartosz Bereszyński, svincolatosi dall’UC Sampdoria. A Bartosz il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.