Calciomercato Como, Baturina è il primo rinforzo: 25 milioni per il croato, contratto fino al 2030

Calciomercato Como, Baturina è il primo rinforzo per Fabregas: 25 milioni per il croato, contratto fino al 2030. Ultime

Il Como ha chiuso l’accordo con la Dinamo Zagabria per Martin Baturina. Secondo Fabrizio Romano, il giovane talento croato si trasferirà in Italia per 25 milioni di euro, di cui 18 milioni come parte fissa più eventuali bonus. Dopo alcuni giorni di trattativa, la dirigenza lombarda ha finalizzato l’operazione, dando a Fabregas il suo primo acquisto da allenatore. Baturina, che aveva rifiutato l’Inter, si appresta a firmare con il Como fino al 2030, dopo aver completato le visite mediche nei prossimi giorni.

A 22 anni, il centrocampista è già considerato il “nuovo Modric“, con 180 presenze tra Dinamo Zagabria e Dinamo II. In Nazionale ha collezionato 12 presenze e un gol, mentre nell’ultima stagione ha totalizzato 12 assist e 6 reti in 45 partite, contribuendo all’eliminazione del Milan dagli ottavi di Champions. Dotato di grande tecnica e visione di gioco, con un contratto attuale fino al 2028.