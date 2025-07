Calciomercato Como, UFFICIALE l'arrivo di quel giocatore. Ecco le parole di Fabregas su di lui! - Calcio News 24

Ufficiale: nuovo colpo del Como, è arrivato Nicolás Kühn dal Celtic. I dettagli, le prime parole del giocatore e di Fabregas

Un colpo dal sapore internazionale per un progetto sempre più ambizioso che sta collezionando diversi colpi. Il calciomercato Como ha ufficializzato l’ingaggio dell’esterno tedesco Nicolás Kühn, prelevato dal Celtic FC. Il 25enne ha firmato un contratto fino al giugno del 2029, rappresentando uno degli investimenti più importanti del club lariano, pronto a consolidarsi nella sua seconda stagione consecutiva in Serie A. L’arrivo di Kühn è un segnale chiaro: il Como non vuole solo salvarsi, ma punta a stupire con un calcio propositivo e di qualità.

Kühn arriva in Italia dopo una stagione straordinaria in Scozia, che lo ha visto esplodere definitivamente con un bottino di 21 gol e 9 assist in tutte le competizioni. Numeri da “crack”, che certificano il talento di un giocatore formatosi in alcuni dei settori giovanili più prestigiosi d’Europa, tra cui quelli di RB Leipzig, Ajax e Bayern Monaco. Ala sinistra di piede, ama agire sulla fascia destra per rientrare e calciare, ma la sua duttilità gli permette di essere un pericolo costante su tutto il fronte offensivo.

La scelta è stata fortemente caldeggiata dal tecnico Cesc Fàbregas, che ne ha esaltato le doti: «Nico è rapido, tecnico e ha una grande comprensione degli spazi. Porta creatività e intensità, qualità che rispecchiano perfettamente il nostro stile di gioco. In Serie A ci darà qualcosa di diverso».

Entusiasmo condiviso pienamente dal giocatore, che ha scelto il Como nonostante l’interesse di altri club.

LE PRIME PAROLE DI KÜHN – «Sono davvero entusiasta di essere qui. Ho parlato a lungo con l’allenatore e non vedo l’ora di scendere in campo. È stata una decisione facile: il progetto è ambizioso e voglio farne parte dando il massimo per aiutare la squadra a crescere. La città è splendida, un vero set cinematografico: sono felice di iniziare questa nuova avventura in un posto così bello».