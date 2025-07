Calciomercato Cremonese, spunta fuori un grande retroscena tra Sanabria e Nicola. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Cremonese, idea Sanabria per l’attacco: si tratta con il Torino. La situazione

Il Calciomercato Cremonese entra nel vivo e il nome nuovo per rinforzare il reparto offensivo è quello di Antonio Sanabria. L’attaccante paraguaiano del Torino è finito nel mirino del club grigiorosso, desideroso di aggiungere esperienza e qualità alla rosa in vista della nuova stagione in Serie A. Il tecnico Davide Nicola, che conosce bene le esigenze del massimo campionato, ha indicato Sanabria come profilo ideale per dare maggiore incisività all’attacco.

Nel frattempo, la Cremonese ha ufficializzato l’arrivo del portiere Emil Audero, un colpo importante tra i pali, ma ora l’attenzione del Calciomercato Cremonese si sposta sul centravanti granata.

Sanabria, classe 1996, ha vissuto un’ultima stagione piuttosto opaca con il Torino: 29 presenze complessive tra Serie A e Coppa Italia, condite da soli 2 gol e 1 assist. Numeri inferiori rispetto al suo potenziale, considerando che in passato aveva dimostrato buone capacità realizzative. Il suo valore di mercato attuale si aggira attorno ai 2,8 milioni di euro, ma il Torino chiede una cifra più alta per lasciarlo partire.

Il contratto di Sanabria scade nel giugno 2026, ma la sensazione è che le strade tra il giocatore e il club di Urbano Cairo possano separarsi già in questa sessione di mercato. La richiesta economica si attesta tra gli 8 e i 9 milioni, cifra ritenuta trattabile, specialmente se si dovesse trovare una formula tra prestito con obbligo di riscatto.

Il Calciomercato Cremonese valuta attentamente la situazione, anche perché sul giocatore c’è anche l’interesse dell’Hellas Verona di Paolo Zanetti. Tuttavia, i grigiorossi sembrano in vantaggio, soprattutto grazie al progetto tecnico chiaro e alla possibilità per Sanabria di ritrovare continuità da titolare.

Si attendono sviluppi nei prossimi giorni, ma l’operazione è concreta. Il Calciomercato Cremonese è pronto a regalare a Nicola un attaccante con esperienza in Serie A, e Sanabria rappresenta un’opportunità interessante.