Calciomercato, Cristiano Ronaldo al Chelsea lascia libero il posto per Dybala allo United

Calciomercato, Cristiano Ronaldo al Chelsea potrebbe lasciare spazio al passaggio di Paulo Dybala allo United

Aveva scelto di ritornare dove tutto ebbe inizio, credendo che fosse la scelta giusta, invece si è dovuto ricredere Cristiano Ronaldo. Quasi un anno fa decise di lasciare la Juventus per fare ritorno alla sua Manchester, per riportarla ai fasti di un tempo. Credeva di trovare una squadra competitiva e pronta al grande salto, ma la realtà dei fatti è ben diversa. Alla fine della stagione lo United ha chiuso al sesto posto, 13 punti in meno della quarta Tottenham. La mancata qualificazione in Champions League e i risultanti poco convincenti, così come i dissapori con il nuovo tecnico, hanno fatto si che CR7 maturasse la scelta di lasciare il club. Certamente il tutto frutto della voglia del portoghese di continuare a giocare in alti livelli e soprattutto la voglia di continuare a calcare il palcoscenico più importante d’Europa: la coppa dalle grandi orecchie.

Se ne parla da tempo sui principali bookmakers e siti di scommesse, molto amati e sicuri insieme ai casino aams, descrivendo un Cristiano Ronaldo abbastanza triste per la scelta fatta. Ora si guarda intorno, ma le scelte sono veramente poche, in quanto quasi nessuno può (e vuole) pagare uno stipendio da 25 milioni annui a un 37enne. Al momento alla finestra ci sono Chelsea e Bayern Monaco, con i primi in leggero vantaggioIl Chelsea vuole CR7, lo United pensa a Dybala

CR7 è pronto ancora a cambiare maglia, chissà se anche campionato. Le ultime notizie di mercato, infatti, danno forte sul giocatore il Chelsea, con 15 milioni offerti allo United e 16 all’anno al giocatore (disposto a tagliarsi l’ingaggio). Il portoghese non si è presentato al ritiro e non prenderà parte alla tournée in Asia, alimentando le voci di mercato. Dalla società fanno sapere, invece, di un’assenza concordata per motivi familiari, ma c’è qualcosa che non va. Jorge Mendes, rivelano i media britannici, ha già incontrato il nuovo presidente della squadra londinese e tutto fa presagire in una fumata bianca al più presto.

Sullo sfondo c’è il Bayern Monaco, anche se Ronaldo non rientra nella filosofia di gioco del club e gli addetti ai lavori hanno trovate le voci prive di fondamenta. Un possibile addio di Lewandowski (si pensa al Barcellona) lascerebbe grande spazio all’acquisto del lusitano, capace, nonostante l’età, di portare a casa dai 35 ai 30 gol stagionali. Sempre da Manchester insistono: Cristiano Ronaldo ha un contratto fino al 30 giugno 2023 e resterà con loro fino alla fine del contratto. La realtà è ben diversa, e i Red Devils si stanno guardando intorno, individuando in Dybala i nome giusto per l’allenatore Ten Hag. Già due stagioni fa l’argentino è stato vicino a vestire la maglia dello United, con una fumata nera che ha portato Lukaku all’Inter.

Ora sembra essere arrivato il momento giusto. La Joya a parametro zero fa gola a tutti e lo United potrebbe dargli lo stipendio che sogna, oltre che il ruolo centrale nel gioco della squadra. L’argentino aspetta l’Inter, ma le ultime indiscrezioni ormai parlano della pista nerazzurra ormai fredda dopo le parole di Marotta.