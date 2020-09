Calciomercato Crotone: fatta per Reca, giocatore atteso in città

Calciomercato Crotone: il club calabrese ha chiuso per Reca. Il giocatore è atteso in città per visite mediche e firma

Arkadiusz Reca si appresta a diventare un nuovo giocatore del Crotone. Dopo essere stato molto vicino al Genoa (che ha poi virato su Pellegrini), il club calabrese ha trovato l’intesa con l’Atalanta sulla formula del prestito.

Dopo l’arrivo di Pedro Pereira per la fascia destra, ecco dunque un altro esterno. Il giocatore è atteso in città per visite mediche e firma sul contratto.