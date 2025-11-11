David Juventus, addio a gennaio? Tre club pensano a lui per rinforzare l’attacco. C’è anche una squadra di Serie A. La posizione dei bianconeri

David Juventus: crisi, dubbi e futuro incerto per il canadese. Il giocatore è finito nel mirino di tre club di Serie A per il calciomercato invernale.

Il momento di Jonathan David alla Juventus è tutt’altro che semplice. L’attaccante canadese, arrivato a parametro zero dal Lille nella scorsa estate, sta attraversando una fase di evidente difficoltà. Le aspettative erano alte, ma finora il contributo dell’ex Ligue 1 è stato ben al di sotto delle attese. Secondo quanto riportato da Tuttosport, David appare sfiduciato e scontento, incapace di incidere come vorrebbe e in difficoltà nel trovare la giusta collocazione nel sistema di gioco disegnato da Luciano Spalletti.

Le prestazioni opache e la mancanza di gol hanno alimentato i dubbi sulla reale compatibilità tra David e la Juventus. In particolare, il canadese fatica ad adattarsi alla tattica rigorosa della “Vecchia Signora”, dove l’equilibrio e il sacrificio sono elementi imprescindibili. Spalletti ha provato più volte a inserirlo accanto a Vlahovic in un modulo a due punte, ma il feeling tra i due non è ancora sbocciato. L’allenatore, ora, dovrà decidere se insistere su di lui o se valutare soluzioni alternative in vista del mercato di gennaio.

Nonostante il rendimento deludente, la Juventus non sembra intenzionata, almeno per il momento, a mettere David sul mercato. La dirigenza bianconera considera il giocatore un investimento importante e preferisce proteggerlo, convinta che il talento del canadese possa emergere con il tempo e la fiducia giusta. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare rapidamente: se le difficoltà dovessero proseguire, Spalletti potrebbe dare il via libera a una cessione temporanea per permettergli di ritrovare minuti e serenità.

Intanto, il nome di David alla Juventus continua a far parlare di sé anche in chiave mercato. In Italia, il Milan osserva con interesse l’evolversi della situazione: i rossoneri lo ritengono un profilo ideale per rinforzare l’attacco, ma ogni eventuale trattativa dipenderà dalla cessione di Santiago Gimenez, necessaria per liberare spazio e risorse economiche.

Anche in Premier League l’attenzione è alta: Chelsea e Tottenham avrebbero già chiesto informazioni, valutando la possibilità di un prestito a gennaio. Una soluzione che potrebbe convenire a tutti — alla Juventus per non svalutare il giocatore, e a David per ritrovare fiducia lontano dalle pressioni torinesi.

Il futuro di Jonathan David alla Juventus resta dunque in bilico. Le prossime settimane saranno decisive: o la rinascita in bianconero, o un nuovo capitolo altrove, in cerca del riscatto perduto.