Calciomercato, duello Genoa-Sampdoria per Simy

Per il gigante del Crotone Nwankwo Simy si prepara un derby di mercato tra Genoa e Sampdoria. Le ultime sull’attaccante

Nwankwo Simy sarà il prossimo oggetto del desiderio del calciomercato di Serie A. È nella lista delle preferenze della Sampdoria, ma non solo. Il Crotone, come riporta la Gazzetta dello Sport, è pronto a scatenare un’asta per il suo attaccante.

Il contratto di Simy andrà in scadenza nel 2022 e il Crotone ha fissato il prezzo di partenza intorno agli otto milioni di euro. Sull’attaccante si è mosso prima il Genoa con Enrico Preziosi molto attivo nel sondare la disponibilità del Crotone alla cessione, ma anche Massimo Ferrero ha palesato il suo interessa. La Sampdoria dovrà prima piazzare qualche cessione, prima di poter investire su Simy.