Calciomercato Empoli, Andreazzoli mette la freccia a sinistra

L’Empoli dei record e sorpresa del campionato non intende fermarsi: gli occhi vanno sul mercato con Andreazzoli che punta un terzino sinistro

Come se non bastasse l’enorme campionato fatto fino a questo momento, l’Empoli di Aurelio Andreazzoli pensa a come rinforzarsi nella sessione di calciomercato di gennaio. Non sarà banale rinforzare una squadra andata a memoria fino a questo momento e con alcuni elementi apparsi in netta crescita nelle ultime giornate (vedi Bajrami), ma Andreazzoli sembra avere le idee chiare.

FRECCIA A SINISTRA – La fascia mancina dell’Empoli è stata occupata da Parisi in questa prima parte di stagione. Un laterale interessante e propositivo, propenso dunque più ad offendere e con margini di miglioramento elevatissimi, già finito sul taccuino di vari club italiani, tra cui il Napoli che pensa di muoversi in anticipo. Nel frattempo Andreazzoli però pensa a qualche opzione qualora il mercato dovesse presentare possibilità. Murru è uno dei nomi sul taccuino, esterno mancino della Sampdoria con esperienza e piede educato che a Genova sta trovando porte sbarrate.

RICCI – Capitolo centrocampo, oltre alla sorpresa Parisi, l’altro grande nome dell’Empoli di Andreazzoli è Samuele Ricci. Sul giovane regista, in passato molto vicino alla Fiorentina, in estate potrebbero approdare le big italiane, ma è da escludere una sua cessione a gennaio, nonostante la salvezza per l’Empoli sembri cosa praticamente certa.