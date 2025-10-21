Calciomercato: Endrick, futuro in Serie A? I motivi dell’addio ‘temporaneo’ al Real Madrid. I dettagli

Calciomercato: Endrick, ipotesi Serie A per il futuro… Ecco perché il Real Madrid pensa al prestito. Tutti i dettagli

L’avventura spagnola di Felipe Moreira de Sousa Endrick, classe 2006, non è iniziata come molti si aspettavano. Arrivato al Real Madrid nell’estate 2024 con l’etichetta del predestinato, il giovane attaccante brasiliano sta faticando a trovare spazio in una rosa ricca di stelle. Davanti a lui, infatti, Xabi Alonso deve gestire un reparto offensivo affollato con Vinicius, Rodrygo, Mbappé, Güler, Mastantuono e persino Bellingham, spesso avanzato rispetto al ruolo che ricopriva a Dortmund.

La dirigenza blanca sta valutando l’ipotesi di un prestito a gennaio, così da permettere a Endrick di accumulare minuti ed esperienza senza perdere il controllo sul suo cartellino. Già in estate si era parlato di questa possibilità: il Real lo ha acquistato dal Palmeiras per circa 47 milioni di euro, cifra che con i bonus supera i 50, e non intende certo svalutare un talento considerato autentico patrimonio tecnico.

In Italia, Juventus e Roma erano state sondaggiate per un prestito secco, formula che potrebbe tornare d’attualità: entrambe le squadre stanno cercando rinforzi offensivi e il brasiliano rappresenterebbe una scommessa a basso costo per la seconda parte di stagione.

Il contrasto con lo scorso anno è evidente: protagonista in Coppa del Re con 5 gol in 6 partite fino alla finale persa contro il Barcellona, oggi Endrick non ha ancora collezionato un solo minuto né in Liga né in Champions League. Dopo un problema muscolare alla coscia, è tornato a disposizione ma si è limitato a sei panchine senza mai entrare in campo. L’attesa per il suo debutto stagionale resta dunque tutta legata alla Coppa del Re. Lo riporta Calciomercato.com.

