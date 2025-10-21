Hanno Detto
Conferenza stampa Xabi Alonso: «Juve? È un classico d’Europa, vogliamo la terza vittoria in Champions. Noi non dobbiamo dimenticare la storia della Juventus. Yildiz? Ha avuto una crescita incredibile»
Conferenza stampa Xabi Alonso alla vigilia di Real Madrid-Juve: le parole prima del terzo match di Champions League 2025/26
La Juventus arriva da sei gare senza vittorie: cinque pareggi e una sconfitta, l’ultima – pesantissima – contro il Como. Ora i bianconeri sono chiamati a reagire, e lo scenario non potrebbe essere più prestigioso: la Champions League. Domani la squadra di Allegri farà visita al Real Madrid al Bernabeu, con l’obiettivo di conquistare il primo successo europeo della stagione dopo i due pari contro Borussia Dortmund e Villarreal.
Alla vigilia della sfida, martedì 21 ottobre, Xabi Alonso si è presentato oggi in conferenza stampa alle 13.15 per introdurre il match davanti ai media. Juventusnews24 ha seguito in diretta le sue dichiarazioni.
JUVENTUS – «È un classico d’Europa. Si sono affrontati molte volte e io ne ho giocato qualcuno. Ci vediamo molto preparati. Vogliamo la terza vittoria in Champions e avere un molto buon avvio. Abbiamo bisogno dei tifosi. La gente va al Bernabéu con voglia di vedere partite grandi. Dobbiamo dargli [qualcosa] perché anche loro rispondano»
PARAGONE ARDA GULER CON OZIL – «Non solo per da dove vengono. È un mix tra Özil e Guti. Guti aveva quella qualità per giocare nella costruzione e per l’ultimo passaggio. Mesut anche. Mi sono divertito molto con Özil. Quanto più troviamo Arda, più miglioriamo. Bisogna continuare a spingerlo. Siamo molto contenti di lui»
VINICIUS – «Le cause sono che Vinicius è molto buono e fondamentale. Decisivo. Sono contento di vedere Vinicius divertirsi, sorridere… Parliamo dell’impatto che poteva avere e come poteva cambiare la partita. Abbiamo bisogno che sia focalizzato sul gioco e su quello che fa bene. Il suo quotidiano è buono e risponde molto bene nelle partite»
YILDIZ E LA JUVE – «Fino a tre settimane fa stava giocando molto bene soprattutto contro l’Inter. Noi dobbiamo stare attenti perchè le squadre italiane sono pericolose e la Juve sarà arrabbiata. Noi non dobbiamo dimenticare la storia della Juve. Yildiz ha avuto una crescita incredibile con la Juve e Turchia. lo lo conosco dai tempi del Bayern Monaco e sono contento per lui».
