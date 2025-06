Calciomercato estero, Manchester City Cherki ci siamo! Tutti i dettagli della trattativa sul centrocampista ex Lione

Il Manchester City è pronto ad accogliere un nuovo talento tra le proprie fila. Rayan Cherki, trequartista classe 2003 attualmente in forza all’Olympique Lione, è vicinissimo al trasferimento al club inglese. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’accordo tra le due società è stato praticamente definito.

L’operazione complessiva si aggira attorno ai 35 milioni di euro, cifra che potrebbe salire fino a 40 milioni grazie ai bonus legati a obiettivi personali e di squadra. Cherki, uno dei talenti più brillanti del calcio francese, firmerà un contratto con i Citizens fino al 2030, confermando così la volontà del Manchester City di investire su giovani di prospettiva per il futuro.

Il giocatore è atteso a Manchester nelle prossime ore per sostenere le consuete visite mediche di rito. In caso di esito positivo, arriverà l’annuncio ufficiale del club e la successiva presentazione alla stampa.

Con questo acquisto, il Manchester City si assicura un calciatore dalle grandi qualità tecniche e con un enorme margine di crescita. Rayan Cherki ha già collezionato numerose presenze in Ligue 1, mostrando grande versatilità nel reparto offensivo: può giocare come trequartista, esterno d’attacco o anche mezzala offensiva. La sua abilità nel dribbling, la visione di gioco e la capacità di creare occasioni lo rendono un profilo ideale per il sistema di gioco di Pep Guardiola.

L’affare rappresenta anche un’importante plusvalenza per il Lione, che ha cresciuto Cherki nel proprio settore giovanile. Per il City, invece, si tratta di un investimento strategico in linea con la politica del club, orientata all’acquisto di giovani talenti dal potenziale internazionaleL’operazione complessiva si aggira attorno ai 35 milioni di euro, cifra che potrebbe salire fino a 40 milioni grazie ai bonus legati a obiettivi personali e di squadra. Cherki, uno dei talenti più brillanti del calcio francese, firmerà un contratto con i Citizens fino al 2030, confermando così la volontà del Manchester City di investire su giovani di prospettiva per il futuro.

Il giocatore è atteso a Manchester nelle prossime ore per sostenere le consuete visite mediche di rito. In caso di esito positivo, arriverà l’annuncio ufficiale del club e la successiva presentazione alla stampa.

Con questo acquisto, il Manchester City si assicura un calciatore dalle grandi qualità tecniche e con un enorme margine di crescita. Rayan Cherki ha già collezionato numerose presenze in Ligue 1, mostrando grande versatilità nel reparto offensivo: può giocare come trequartista, esterno d’attacco o anche mezzala offensiva. La sua abilità nel dribbling, la visione di gioco e la capacità di creare occasioni lo rendono un profilo ideale per il sistema di gioco di Pep Guardiola.

L’affare rappresenta anche un’importante plusvalenza per il Lione, che ha cresciuto Cherki nel proprio settore giovanile. Per il City, invece, si tratta di un investimento strategico in linea con la politica del club, orientata all’acquisto di giovani talenti dal potenziale internazionale.