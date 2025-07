Calciomercato estero, Leeds scatenato per il ritorno in Premier League! Dopo Nmecha e Bijol, terzo colpo in arrivo

Il Leeds United prosegue la sua campagna acquisti in vista del ritorno in Premier League e ufficializza un colpo importante per il reparto difensivo. Dalla Bundesliga arriva Sebastiaan Bornauw, centrale belga di 26 anni, acquistato dal Wolfsburg per una cifra vicina ai 5,1 milioni di sterline (circa 6 milioni di euro). Il giocatore ha firmato un contratto quadriennale, legandosi al club inglese fino al 2028.

Nato a Wemmel nel 1999, Bornauw è un difensore fisico e abile nel gioco aereo, dotato anche di buone letture tattiche. Cresciuto nelle giovanili dell’Anderlecht, ha debuttato nella massima serie belga prima di trasferirsi in Germania nel 2019. In Bundesliga ha vestito le maglie di Colonia e Wolfsburg, totalizzando oltre 100 presenze nella massima serie tedesca e maturando un’importante esperienza anche a livello internazionale, con apparizioni in Champions League e Europa League.

Nella scorsa stagione con il Wolfsburg, Bornauw ha disputato 15 partite di campionato, segnando due gol, confermando le sue doti anche in fase offensiva, soprattutto su calcio piazzato. Il suo arrivo rappresenta un tassello fondamentale per il tecnico del Leeds, che punta a costruire una difesa solida per affrontare al meglio le insidie della Premier League.

Il difensore belga è il terzo acquisto estivo del club dopo quelli dell’attaccante Lukas Nmecha (proveniente anche lui dal Wolfsburg) e del centrocampista sloveno Jaka Bijol. Un chiaro segnale della volontà della dirigenza di allestire una squadra competitiva per mantenere la categoria e consolidarsi in Premier League.

Bornauw ha anche collezionato quattro presenze con la nazionale maggiore del Belgio, dopo una lunga trafila con le selezioni giovanili. La sua esperienza internazionale e la conoscenza del calcio di alto livello potrebbero rivelarsi preziose nello spogliatoio del Leeds.