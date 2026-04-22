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Infortunio Estevao, Chelsea e Brasile in ansia: rischia di saltare il Mondiale! Le ultimissime notizie
Infortunio Estevao, scatta l’allarme per Chelsea e Brasile: il talento rischia il Mondiale. Tutti gli aggiornamenti
Brutte notizie per il Chelsea e per la nazionale brasiliana: l’infortunio di Estêvão, uscito al 16’ della sfida contro il Manchester United, si è rivelato molto più grave del previsto. Il giovane talento ha accusato un problema muscolare che gli esami strumentali hanno poi confermato essere una lesione di alto grado al bicipite femorale, compromettendo con ogni probabilità il suo finale di stagione in Premier League.
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Il momento non potrebbe essere peggiore per il Chelsea, già in piena crisi di risultati. I Blues arrivano da tre sconfitte consecutive e si trovano all’ottavo posto con 48 punti, lontani otto lunghezze dal Liverpool, attualmente quinto e in zona Champions League. Più vicina la corsa all’Europa League, con il Brighton sesto a quota 50, ma l’assenza di Estêvão rappresenta comunque un colpo pesante per una squadra che fatica a ritrovare continuità.
L’infortunio del classe 2007 è un campanello d’allarme anche per Carlo Ancelotti: il rischio concreto è che il giocatore debba rinunciare al Mondiale, compromettendo il sogno della sua prima partecipazione alla Coppa del Mondo. Una prospettiva amara per uno dei prospetti più attesi del calcio brasiliano.
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