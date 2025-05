Calciomercato estero, Pepé al Villarreal è tornato ad essere appetibile sul mercato. Due club su di lui

Con un gol e due assist nell’ultima partita vinta dal Villarreal contro l’Osasuna (4-2), Nicolas Pépé è tornato a far vedere il meglio di sé, nonostante i soli 2 gol e 4 assist nelle 23 gare in campionato anche a causa degli infortuni.

Secondo quanto riporta Footmercato, il giocatore ivoriano è molto stimato a livello interno e dunque il tentativo del Villarreal sarà quello di blindarlo prima per evitare gli assalti dall’Inghilterra nel prossimo calciomercato. In particolare sono Everton e Wolverhampton a tenere d’occhio l’ala 29enne, e si aggiungerebbero all’Arabia Saudita, che era già in lizza per ingaggiarlo la scorsa estate.