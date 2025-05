La Liga, i risultati della 34ª giornata: il Barcellona scende in campo questa sera, ampio turnover per Flick

Il Barcellona scende in campo stasera nel 34ª turno de La Liga: in vista del ritorno della semifinale di Champions League contro l’Inter i blaugrana ricorrono ad un ampio turnover, con solo Pedri e Martin titolari in campo questa sera contro il Valladolid. Nel pomeriggio l’Atletico si ferma sullo 0-0 con l’Alaves, mentre vincono Villarreal e Valencia, con i primi che conferma il quinto posto che varrebbe la Champions, i secondi matematicamente salvi.

Alaves-Atletico Madrid 0-0

Villarreal-Osasuna 4-2 (2′ Perez, 33′ Barry, 39′ Perez, 66′ Santos [O], 71′ Pepe, 81′ Oroz rig. [O]

Las Palmas-Valencia 2-3 (22′ Duro, 45+2′ Ramirez rig. [LP], 58′ Duro, 75′ Suarez aut., 83′ McBurnie [LP])

Valladolid-Barcellona ore 21.00

VALLADOLID (4-1-4-1): Ferreira; Candela, Comert, Ozkacar, Aznou; Juric; Tuhami, Sanchez, Amallah, Raul Moro; Sylla. All. Robles

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Fort, Araujo, Christensen, Martin; Pedri, Gavi, Fermin Lopez; Rodriguez, Pau Victor, Ansu Fati. All. Flick