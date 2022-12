Calciomercato estero: Ronaldo il primo botto. Felix, Leao ed Enzo: a chi tocca ora?

Calciomercato estero, Cristiano Ronaldo è stato il primo grande colpo della sessione invernale. E ora potrebbe toccare ai giovani

Il clamoroso passaggio di Cristiano Ronaldo agli arabi dell’Al Nassr ha scosso il calciomercato invernale, che si è quindi subito aperto con il botto. CR7 lascia il calcio europeo dopo 37 anni, una marea di trionfi e record e una vita passata alla ricerca della perfezione, decidendo di andare a svernare verso altri lidi, in quel calcio che lui stesso una volta snobbava ma che ora ha trovato 200 milioni di motivi all’anno e un ruolo da ambasciatore per i Mondiali del 2030 per convincerlo. Presosi la scena per qualche tempo, molto presto il numero 7 lusitano potrebbe essere rimpiazzato al primo posto della voce “colpacci invernali”. Diversi giovani dal futuro assicurato sono infatti sui nastri di partenza.

In primis Joao Felix, il cui feeling con Simeone all’Atletico Madrid è andato via via scemando, fino a convincere il ragazzo della bontà di cambiare campionato. La Premier lo tenta, ma i Colchoneros vogliono incassare almeno 100 milioni per uno dei giovani chiamati a raccogliere l’eredità proprio di Ronaldo in Nazionale. L’altro è invece Rafael Leao, il cui rinnovo con il Milan tarda ad arrivare, anche per questioni che non dipendono dalle due parti (il contenzioso con lo Sporting). Rafa è tentato dal Manchester City, che sogna di proporre una coppia stellare con Haaland adesso o al più tardi a giugno. In Premier potrebbe poi approdare anche Enzo Fernandez, miglior Under 21 dell’ultimo Mondiale e richiestissimo dal Chelsea, che sta riflettendo sulla richiesta da 120 milioni del Benfica, pari alla clausola rescissoria del giocatore. Anche Jude Bellingham potrebbe regalare sorprese: c’è il Real alla finestra del talentuoso inglese in uscita dal Borussia.