Calciomercato Fiorentina, è fatta per Jack Harrison! Terzo colpo dei viola dopo Solomon e Brescianini

Calciomercato Fiorentina, definito l’arrivo di Jack Harrison: terzo acquisto ufficiale dopo Solomon e Brescianini

La Fiorentina mette a segno il terzo acquisto di questa sessione di mercato: l’accordo per Jack Harrison è stato definito con il Leeds, confermando le anticipazioni circolate negli ultimi giorni. Il club viola prosegue così il proprio percorso di rafforzamento dopo gli arrivi di Solomon e Brescianini. Lo riporta Di Marzio.

L’operazione per l’esterno inglese è stata chiusa nelle ultime ore, con la dirigenza gigliata che ha accelerato per assicurarsi un profilo d’esperienza e qualità sulle corsie. Harrison rappresenta un innesto importante per ampliare le soluzioni offensive a disposizione dello staff tecnico.

Il giocatore è atteso a Firenze nella giornata di domani per completare le formalità e unirsi alla squadra. Il trasferimento avverrà con la formula del prestito con diritto di riscatto, opzione che permetterà alla Fiorentina di valutarne l’impatto prima di un eventuale acquisto definitivo.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

