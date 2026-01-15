Connect with us

Fiorentina News

Calciomercato Fiorentina, è fatta per Jack Harrison! Terzo colpo dei viola dopo Solomon e Brescianini

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

38 minuti ago

on

By

Harrison screen

Calciomercato Fiorentina, definito l’arrivo di Jack Harrison: terzo acquisto ufficiale dopo Solomon e Brescianini

La Fiorentina mette a segno il terzo acquisto di questa sessione di mercato: l’accordo per Jack Harrison è stato definito con il Leeds, confermando le anticipazioni circolate negli ultimi giorni. Il club viola prosegue così il proprio percorso di rafforzamento dopo gli arrivi di Solomon e Brescianini. Lo riporta Di Marzio.

L’operazione per l’esterno inglese è stata chiusa nelle ultime ore, con la dirigenza gigliata che ha accelerato per assicurarsi un profilo d’esperienza e qualità sulle corsie. Harrison rappresenta un innesto importante per ampliare le soluzioni offensive a disposizione dello staff tecnico.

Il giocatore è atteso a Firenze nella giornata di domani per completare le formalità e unirsi alla squadra. Il trasferimento avverrà con la formula del prestito con diritto di riscatto, opzione che permetterà alla Fiorentina di valutarne l’impatto prima di un eventuale acquisto definitivo.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Related Topics:

Il calcio del giorno

Advertisement

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato3 minuti ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

andrea bargione andrea bargione
Juventus News2 giorni ago

Juve Cremonese, Andrea Bargione non ha dubbi e avvisa: «Giù le mani da Miretti» – VIDEO

Juve Cremonese, Andrea Bargione è categorico: «Miretti non si tocca». Il commento nel post gara del gionalista – VIDEO Nell’ultima...
Change privacy settings
×