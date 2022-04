Fiorentina, il punto sul mercato: settimana prossima decisiva per il futuro

Settimana prossima l’incontro in casa Fiorentina per studiare il mercato estivo e iniziare a gettare le basi per la stagione che verrà

Giocare d’anticipo a volte è la soluzione ideale per progettare al meglio il futuro. La Fiorentina lo sa bene e vuole iniziare a programmare la prossima stagione.

Il futuro passa dalle idee di mercato Viola, ad inizio settimana un incontro tra Barone e la dirigenza per capire gli obiettivi. Il primo nome sulla lista è Orellano del Velez, molto dipenderà anche dalla relazione di Burdisso volato a seguirlo nelle scorse settimane. In ballo anche il riscatto di Torreira con l’Arsenal per 15 milioni e il rinnovo di Castrovilli. Queste al momento le priorità della Fiorentina, oltre a capire il futuro di Dragowski. Lo riporta la Nazione.