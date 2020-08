Calciomercato Fiorentina, cercasi bomber: Piatek in pole

Calciomercato Fiorentina, i viola si muovono: piace Krzysztof Piatek, Commisso vuole il bomber per ritornare in Europa

La Fiorentina vuole assolutamente trovare il bomber da regalare a Beppe Iachini. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio al mercato viola, con il nome di Krzysztof Piatek in cima alla lista dei desideri.

Il presidente Commisso – si legge – vuole un rinforzo per reparto. L’ex milanista è in ballottaggio con Milik per l’attacco, ma il 25enne sembra essere in pole per arrivare a Firenze.