Calciomercato Fiorentina, quella squadra vuole a tutti i costi Dodo. Come andrà a finire a gennaio?

Calciomercato Fiorentina: incontro decisivo per il rinnovo di Dodò, ma l’allarme infortunio preoccupa Vanoli

Il Calciomercato Fiorentina vive giorni intensi tra trattative, incontri delicati e imprevisti che rischiano di complicare i piani della società viola. Mentre fuori dal campo la dirigenza sta lavorando per blindare il futuro di uno dei giocatori più importanti della rosa, sul terreno di gioco cresce la preoccupazione per le condizioni fisiche di Dodò. Il terzino brasiliano, uscito malconcio nell’ultimo match contro la Juventus, è alle prese con un problema muscolare che potrebbe costringerlo a un nuovo stop.

Sul fronte Calciomercato Fiorentina, però, le ultime ore hanno portato importanti segnali positivi. Dopo mesi di distanze, incomprensioni e un dialogo quasi congelato, la società ha riaperto in modo deciso il filo diretto con l’entourage del giocatore. Come riportato dal Corriere dello Sport, al Viola Park è andato in scena un faccia a faccia significativo tra il direttore sportivo Roberto Goretti e l’agente del calciatore, Giuliano Bertolucci. Un incontro definito “molto positivo”, che ha permesso di gettare le basi per un rinnovo atteso da tempo.

La Fiorentina ha presentato a Dodò una proposta concreta: un contratto fino al 2029, con opzione per il 2030 legata agli obiettivi, e un ingaggio di circa 2 milioni di euro netti grazie ai vantaggi del Decreto Crescita. Una mossa forte della società, che in passato aveva valutato il terzino fino a 30 milioni di euro e che ora vuole blindarlo dopo due stagioni di alti e bassi ma anche grandi prove di maturità. Il brasiliano, molto legato alla città in cui sono nati i suoi figli, appare orientato a sposare il progetto viola a lungo termine.

Tuttavia, la buona notizia relativa al rinnovo si intreccia con un momento di ansia per il presente. Dodò ha lasciato il campo nell’ultimo turno di campionato per un risentimento ai flessori della coscia destra. Da Bagno a Ripoli non arrivano sensazioni incoraggianti: la sua presenza nella sfida di Conference League contro l’AEK Atene appare altamente improbabile. Saranno necessari nuovi esami per definire l’entità del problema e i tempi di recupero.

Il tecnico Paolo Vanoli attende aggiornamenti per capire se dovrà rivedere le sue scelte sull’out destro nelle prossime partite. Il futuro, almeno sul piano contrattuale, sembra delinearsi positivamente grazie al lavoro del Calciomercato Fiorentina, ma il presente impone prudenza: la squadra dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini più importanti proprio nel momento decisivo della stagione europea.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A