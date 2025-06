Calciomercato Fiorentina, non solo Fazzini per il centrocampo. I Viola cercano anche Fabbian del Bologna

La Fiorentina non si ferma e continua a cercare rinforzi per il centrocampo in vista della stagione 2025/26. Dopo l’arrivo ormai ufficiale di Jacopo Fazzini dall’Empoli, il club viola guarda avanti e mette nel mirino un altro talento italiano: Giovanni Fabbian, attualmente in forza al Bologna.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il direttore sportivo Daniele Pradè è già al lavoro per capire i margini di manovra per portare Fabbian a Firenze. Il centrocampista classe 2003, sotto contratto con il Bologna fino al 30 giugno 2028, è al centro di un’interessante situazione contrattuale che coinvolge anche l’Inter, che potrebbe ancora detenere diritti su parte del cartellino.

La volontà della Fiorentina è chiara: continuare a costruire un progetto tecnico fondato su giovani italiani di prospettiva, e Giovanni Fabbian rappresenta un profilo perfettamente in linea con questa visione.

Intanto, è stata ufficializzata l’operazione Jacopo Fazzini, anche lui nato nel 2003 e reduce da una buona stagione con l’Empoli. Il centrocampista si trasferisce a titolo definitivo: la Fiorentina verserà 10 milioni di euro più 2 milioni di bonus legati al rendimento del giocatore. Per lui è stato firmato un contratto quinquennale.

Sul fronte offensivo, i gigliati hanno già chiuso per Edin Dzeko, che arriva per affiancare Moise Kean come vice e alternativa di esperienza nel reparto avanzato.

La campagna acquisti della Fiorentina è dunque entrata nel vivo: l’obiettivo è quello di consegnare a Raffaele Palladino (nuovo allenatore viola) una rosa equilibrata e competitiva su tutti i fronti. Dopo gli arrivi in attacco e a centrocampo, non è escluso che ci siano nuovi innesti anche in difesa.