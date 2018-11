Possibile ritorno in Italia per Manolo Gabbiadini: la Fiorentina è sulle sue tracce per il mercato di gennaio

Alla Fiorentina non può far tutto Federico Chiesa. In questo inizio di stagione sono infatti terribilmente mancati i gol di Simeone. E con Cyril Thereau fuori dal campo per infortunio, i Viola sono piombati alla ricerca di un altro attaccante. I nomi sulla lista dei toscani sono ben 4: Gabbiadini, Sansone, Babel e Terrier. Per ora non c’è un favorito tra tutti, ma sarebbe senza dubbio interessante rivedere Manolo Gabbiadini nel nostro campionato italiano. L’ex attaccante di Samp e Napoli è infatti ai margini del Southampton ed è alla ricerca di una squadra che possa puntare su di lui per eventualmente ritrovare la Nazionale. Dalla parte di Gabbiadini c’è poi il fatto che l’attuale ct della Fiorentina, Stefano Pioli, lo abbia avuto al Bologna. Gabbiadini ha ancora un contratto di 3 stagioni con i Saints e questo permetterebbe margini di trattativa.