Calciomercato Fiorentina, idea Lombardi per l’attacco

Secondo quanto riportato da TuttoSalernitana.com, la Fiorentina è interessata all’acquisto di Cristiano Lombardi della Salernitana

La Fiorentina ha mostrato il proprio interesse per l’attaccante della Salernitana, Cristiano Lombardi, per la prossima sessione di mercato. La società viola è infatti alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione.

In questa stagione il giocatore cresciuto nella Lazio ha collezionato finora 21 presenze, 3 gol e 4 assist fra campionato e Coppa Italia. Sulle tracce di Lombardi ci sarebbe anche la Sampdoria. Possibile che si crei una sorta di asta intorno al giocatore.