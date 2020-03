Calciomercato Fiorentina, idea Rugani in difesa

Calciomercato Fiorentina, i viola iniziano a muoversi: idea Rugani per la difesa, occhio a Bonaventura e Florenzi

Il calcio è ancora fermo, ma le squadre iniziano già a guardarsi intorno in attesa di tornare alla normalità. Il Corriere dello Sport in edicola oggi fa il punto della situazione: per la difesa si pensa a Daniele Rugani, centrale della Juventus esploso nell’Empoli.

Si lavora anche per sistemare altri reparti: le idee principali rimangono Giacomo Bonaventura e Alessandro Florenzi. L’Europeo del 2021, inoltre, aiuterà Commisso ad operare sul mercato.