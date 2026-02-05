Connect with us
Calciomercato Fiorentina: dopo il clamoroso affare saltato per Kouamé al Verona, ora è arrivata l’offerta di questo club! Gli aggiornamenti

Published

10 minuti ago

on

By

Kouamé

Calciomercato Fiorentina: Kouamé potrebbe lasciare la Viola, è arrivata l’offerta da parte di questo club. Tutti i dettagli

Il mercato in Italia ha chiuso i battenti da pochi giorni, ma le porte girevoli delle trattative internazionali restano socchiuse, riservando possibili colpi di scena in uscita.

L’ultima indiscrezione, che scuote l’ambiente gigliato in queste ore, riguarda Christian Kouamé. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, l’Aris Salonicco ha mosso passi concreti per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante della Fiorentina.

I dettagli dell’offerta: si tratta a titolo definitivo

Non si tratta di un semplice sondaggio o di una richiesta di prestito. Il club greco ha presentato un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo del giocatore.

L’Aris Salonicco sembra dunque intenzionato a investire subito sul cartellino del classe 1997, approfittando del fatto che in Grecia (così come in Turchia e altri campionati) la finestra di mercato per i tesseramenti è ancora attiva.

