Calciomercato Fiorentina, futuro in bilico per Nicolussi Caviglia: si apre una nuova pista in Serie A

Calciomercato Fiorentina, Nicolussi Caviglia può cambiare di nuovo maglia: ecco l’ipotesi Serie A per l’ex Juventus

Il Cagliari ha iniziato a muoversi con decisione per rinforzare il centrocampo e guarda con particolare attenzione in casa Fiorentina. Come riportato da Nicolò Schira su X, il club rossoblù avrebbe effettuato un sondaggio ufficiale per Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista di qualità cresciuto nel settore giovanile della Juventus e oggi in forza alla squadra viola.

La dirigenza isolana è alla ricerca di profili capaci di garantire dinamismo, tecnica e visione di gioco. Nicolussi Caviglia, mediano di Aosta apprezzato per la pulizia nei passaggi, la precisione sui calci piazzati e la maturità tattica già mostrata in Serie A, risponde perfettamente a queste caratteristiche. In Sardegna potrebbe trovare continuità e minuti, elementi fondamentali per compiere il definitivo salto di qualità.

L’interesse del Cagliari non sorprende: la squadra ha bisogno di alzare il livello tecnico della mediana per affrontare una stagione che si preannuncia impegnativa. Per ora si tratta di un semplice sondaggio, un primo passo per valutare la fattibilità dell’operazione, ma non è escluso che la trattativa possa entrare nel vivo nei prossimi giorni.

