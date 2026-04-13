Calciomercato Fiorentina, Paratici guarda alla Spagna: nuovo obiettivo per il centrocampo, può arrivare a zero! Ecco di chi si tratta

La Fiorentina guarda in Spagna per rinforzare il centrocampo e nelle ultime ore è emerso il nome di Aleix Febas, regista dell’Elche in scadenza di contratto il 30 giugno 2026. La notizia arriva dal portale spagnolo Informacion.es ed è stata rilanciata in Italia anche da diversi siti vicini all’ambiente viola. Il centrocampista classe 1996, cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, rappresenta un profilo d’esperienza e qualità che il club toscano starebbe seguendo con attenzione.

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Fiorentina, il rinnovo con l’Elche è in stallo

Alla base dell’interesse viola ci sarebbe la situazione contrattuale del giocatore. Febas, infatti, non avrebbe ancora trovato l’accordo per il rinnovo con l’Elche, soprattutto a causa delle richieste economiche avanzate dal suo entourage. Questo scenario avrebbe aperto uno spiraglio concreto per l’inserimento della Fiorentina, che starebbe provando a muoversi con decisione per capire i margini dell’operazione.

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Fiorentina, osservatori presenti per seguirlo dal vivo

Un altro elemento che rafforza il rumor riguarda la presenza di un osservatore viola allo stadio Manuel Martínez Valero per seguire da vicino Febas nella partita disputata dall’Elche contro il Valencia. Anche questo dettaglio viene riportato dalla stampa spagnola e rilanciato in Italia, a conferma di un monitoraggio diretto del giocatore. Per la Fiorentina si tratterebbe di un’opportunità interessante, soprattutto in chiave sostenibilità economica, considerando la possibile uscita a parametro zero del centrocampista. Il dossier resta aperto, ma il nome di Aleix Febas va ora inserito tra i profili da seguire con attenzione per il mercato viola.