Calciomercato Fiorentina: piace Lukoki del Nantes

Calciomercato Fiorentina; occhi puntati in attacco al baby talento del Nantes, Edoly Lukoki, campione di Francia con l’Under 19

La Fiorentina lavora sul mercato per completare il reparto offensivo. Dopo l’arrivo di Jovic, i Viola lavorano per un colpo in prospettiva futura.

Secondo quanto riportato dall’Equipe, l’obiettivo della Fiorentina sarebbe il baby Edoly Lukoki del Nantes e che con la squadra bretone ha vinto il titolo Under 19 di campione di Francia.