Fiorentina, Pruzzo: «Jovic non sembrava contento del cambio»

L’ex bomber di Fiorentina e Roma, Roberto Pruzzo, parla del dualismo Jovic-Cabral alla Fiorentina: «Jovic non sembra contento»

Roberto Pruzzo, ex attaccante di Fiorentina e Roma, ha parlato a Radio Bruno del dualismo tra le due punte della Viola, Cabral e Jovic. Di seguito le sue parole.

«Non so chi giocherà tra Cabral e Jovic. Italiano ha raggiunto ottimi risultati finora. L’alternanza in certi ruoli non credo sia la cosa migliore. Se lo spogliatoio però accetta queste situazioni allora va bene. Jovic però quando è uscito a Empoli non mi sembrava molto contento… C’è anche la necessità di far ruotare maggiormente i calciatori ad inizio stagione, ed anche questo incide, ma certamente l’allenatore deve fare le proprie scelte. Biraghi per me è un bel capitano, un esempio per gli altri. Ormai è da tanti anni a Firenze».