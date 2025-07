Calciomercato Fiorentina: Mandragora verso il rinnovo. Decade un obiettivo in entrata per la Viola. Le ultime sul futuro di Dodo

Il calciomercato della Fiorentina secondo Sky Sport vive ore di grande fermento, con la dirigenza viola impegnata su più fronti per definire la rosa della prossima stagione. Dopo i primi acquisti, il club lavora sia sulle trattative in entrata che sulla gestione dei giocatori chiave. Emergono novità importanti su tre fronti caldi: si raffredda la pista che porta ad Adrian Bernabè, si accelera per blindare Rolando Mandragora e si delinea il futuro di Dodô.

Pista Bernabè in salita: i motivi del rallentamento

L’interesse per Adrian Bernabè, talentuoso centrocampista del Parma, sembra essersi raffreddato nelle ultime ore. L’operazione appare ora più complicata per due ragioni principali. In primo luogo, le richieste economiche del club emiliano sono ritenute troppo elevate dalla Fiorentina. In secondo luogo, lo stesso giocatore non sarebbe del tutto convinto, poiché a Firenze non avrebbe la garanzia di un posto da titolare fisso, un aspetto fondamentale per la sua crescita.

Mandragora, la Fiorentina fa muro e punta al rinnovo

Situazione opposta per Rolando Mandragora. Il centrocampista è un obiettivo concreto del Real Betis, che nei giorni scorsi ha messo sul piatto un’offerta da 6 milioni di euro. La Fiorentina, tuttavia, ha respinto la proposta senza esitazioni, considerandolo un elemento centrale del progetto tecnico. Anzi, per allontanare definitivamente le sirene spagnole, la dirigenza sta ora lavorando attivamente per trovare un accordo sul rinnovo del suo contratto, un segnale forte della volontà di puntare ancora su di lui.

Capitolo Dodô: la permanenza è più probabile

Infine, giungono notizie rassicuranti sul fronte Dodô. La situazione del terzino brasiliano, spesso al centro di voci di mercato, appare oggi più tranquilla. Con ancora due anni di contratto che lo legano al club viola, il giocatore sembra ora più propenso a rimanere a Firenze, allontanando, almeno per il momento, l’ipotesi di una cessione.