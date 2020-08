Calciomercato Fiorentina: sondaggio per Linetty. Thiago Silva prende tempo

Calciomercato Fiorentina: il club viola è al lavoro per chiudere l’operazione Thiago Silva e intanto sonda Linetty

La Fiorentina continua a lavorare per chiudere l’operazione Thiago Silva. Come riporta Gianluca Di Marzio ora è il difensore brasiliano a prendere tempo prima di dare il suo sì definitivo alla causa viola.

Intanto Pradè non è rimasto con le mani in mano e ha fatto un sondaggio per Karol Linetty. Sul centrocampista della Sampdoria c’è anche il Torino del neo tecnico Giampaolo ma i granata non hanno ancora chiuso l’operazione.