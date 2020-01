Calciomercato Fiorentina: viola pronti a chiudere per Kouame, Duncan e Amrabat

La Fiorentina sarebbe vicinissima a chiudere un triplo colpo di mercato: vicinissimi Christian Kouame, Alfred Duncan e Amrabat

Triplo colpo a sorpresa della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i viola sarebbero vicinissimi a chiudere con il Genoa per Christian Kouame, con il Sassuolo per Alfred Duncan e con l’Hellas Verona per Sofyan Amrabat.

L’attaccante del Genoa, attualmente in fase di recupero dopo l’intervento al ginocchio, potrebbe trasferirsi subito a Firenze. La società di Commisso ha in programma a breve un incontro coi rossoblù per cercare di trovare l’intesa totale. Trova l’intesa, il club sottoporrà il giocatore ad approfonditi test medici, per valutarne attentamente le condizioni.

Fiorentina vicinissima anche ad Alfred Duncan. Nella giornata di domani è previsto un incontro con il Sassuolo provare a definire tutti i dettagli per il centrocampista. Tra domanda e offerta ballano 2 milioni di euro.

Per quanto riguarda Sofyan Amrabat, la Fiorentina ha trovato l’intesa con il giocatore. I viola sono pronti a presentare un’offerta scritta al Verona, che continua a chiedere circa 20 milioni di euro per il cartellino del calciatore.