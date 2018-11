Pacanowski, agente di Piatek, ha parlato del suo assistito, precisando che nulla è stato deciso del suo futuro

Forse turbato dalle voci di mercato che lo hanno accostato alle grandi della Serie A e non solo, Piatek ha smesso di segnare dal 7 ottobre, ma il suo agente, Szymon Pacanowski, che ha parlato a Sky Sport, non è preoccupato: «In tutte le partite gioca bene, è fisiologico non segnare: non esistono attaccanti che facciano sempre gol. Speriamo si possa sbloccare nel derby con la Sampdoria, una partita molto importante». Pacanowski ha poi commentato i rumors sul suo assistito: «Ha avuto un ottimo impatto sulla Serie A, ma è calmo e concentrato sul Genoa. Non è il momento di prendere decisioni e non so nulla sul suo futuro».