Calciomercato Genoa: in attesa del via libera per Baldanzi, il Grifone pensa anche ad un nuovo obiettivo a centrocampo! Ecco di chi si tratta

Il mercato del Genoa entra nella fase più calda con due operazioni che potrebbero ridefinire l’assetto tattico della squadra. Secondo le indiscrezioni rilanciate da Gianluca Di Marzio, sono ore di frenetica attesa in casa rossoblù per Tommaso Baldanzi. La dirigenza del Grifone spera di ricevere proprio nella giornata di venerdì 16 gennaio il via libera definitivo dalla Roma per il trasferimento del talentuoso trequartista ex Empoli, considerato il rinforzo ideale per alzare il tasso tecnico sulla trequarti.

Parallelamente, il club ligure lavora intensamente per puntellare la linea mediana. L’obiettivo concreto è Cristian Cásseres, dinamico centrocampista venezuelano classe 2000 attualmente in forza al Tolosa. La trattativa è in una fase di studio: i liguri attendono una risposta chiara dalla società francese per capire la fattibilità dell’operazione. Il nodo cruciale da sciogliere riguarda le tempistiche: il Genoa preme per capire se il club della Ligue 1 è disposto a privarsi del giocatore subito, in questa finestra invernale, o se ogni discorso sarà inevitabilmente rimandato a giugno.