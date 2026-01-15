Mercato Genoa, l’arrivo di Baldanzi è ai dettagli! Per la porta dopo Bento spunta un’altra pista

Genoa, Baldanzi a un passo: operazione ai dettagli. Per la porta, dopo Bento, prende forma una nuova opzione

Il trasferimento di Tommaso Baldanzi dalla Roma al Genoa è ormai ai dettagli finali. Secondo Sky Sport, si attende soltanto l’ok ufficiale del club giallorosso per formalizzare il prestito del trequartista. Una volta conclusa l’operazione, Baldanzi ritroverà Daniele De Rossi, che lo aveva già allenato durante la sua esperienza nella Capitale.

Diversa la situazione legata a Bento: la trattativa per il portiere brasiliano è definitivamente sfumata. L’emittente riferisce che Jorge Jesus, tecnico dell’Al-Nassr, ha comunicato al giocatore che resterà titolare fino al termine della stagione, rinviando così ogni possibile trasferimento all’estate, quando l’estremo difensore sarà libero di scegliere una nuova destinazione.

Il Genoa, però, continua a cercare un nuovo portiere, esigenza ribadita più volte da De Rossi negli ultimi giorni. Sul tavolo ci sono diversi profili, tra cui quello di Karl Jakob Hein, classe 2002, attualmente al Werder Brema in prestito dall’Arsenal.

