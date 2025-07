Calciomercato Genoa, fumata bianca per Valentin Carboni? Forte pressing dei rossoblu (e non solo per lui) - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: tre colpi in arrivo, occhi puntati su Valentin Carboni. La situazione attuale dei rossoblu

Il calciomercato Genoa entra in una fase caldissima. Il club rossoblù è al lavoro per chiudere tre importanti operazioni in entrata già entro la prossima settimana, con l’obiettivo di consegnare a mister Vieira una rosa completa e competitiva per affrontare al meglio la nuova stagione di Serie A.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il primo affare in dirittura d’arrivo è quello per Rafa Obrador, terzino sinistro di proprietà del Real Madrid. Il Genoa lo acquisterà a titolo definitivo, ma i blancos manterranno un’opzione di recompra, a conferma della fiducia nelle potenzialità del giovane spagnolo. Un rinforzo importante per le corsie esterne, dove il club ligure cerca nuova linfa.

Il secondo obiettivo concreto del calciomercato Genoa è Caspar Tengstedt, attaccante danese del Benfica. L’operazione si dovrebbe chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto. Tengstedt rappresenta un profilo interessante per il reparto offensivo, e il Genoa punta su di lui per aumentare profondità e soluzioni in attacco.

Ma l’attenzione maggiore è tutta rivolta alla trattativa con l’Inter per Valentin Carboni, talento argentino classe 2005. Il Genoa vuole portarlo sotto la Lanterna, ma resta da definire la formula giusta per il trasferimento. L’Inter considera il fantasista una pedina importante per il futuro e valuta attentamente la destinazione, preferendo soluzioni che possano garantirgli minuti e continuità. Il Genoa, che negli ultimi anni ha valorizzato diversi giovani, è considerato un ambiente ideale per la crescita di Carboni. I dialoghi tra le parti sono in corso e la pista è caldissima.

Parallelamente, la dirigenza rossoblù lavora anche sui rinnovi contrattuali. Mattia Bani è vicino a prolungare fino al 2027, confermandosi un punto fermo della difesa genoana. Anche per il portiere Federico Leali le trattative sono ben avviate: anche in questo caso si parla di un rinnovo triennale.

Il calciomercato Genoa dimostra ancora una volta una visione strategica chiara: giovani di talento, operazioni sostenibili e valorizzazione dei profili già in rosa. L’arrivo di Valentin Carboni, in particolare, sarebbe un colpo in prospettiva e confermerebbe la volontà del club di puntare su qualità e futuro.