Calciomercato Genoa, De Winter dice di no ad una grande offerta estera! Ecco l'indiscrezione - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: De Winter dice no all’Arabia, il club pensa ai sostituti. La situazione

Il Calciomercato Genoa entra nel vivo con il caso Koni De Winter. Il difensore centrale belga classe 2002, reduce da una stagione positiva in maglia rossoblù, ha deciso di respingere una proposta milionaria arrivata dall’Arabia Saudita, preferendo restare nel calcio europeo. A confermare la decisione è stato il suo agente, Fabrizio Lioi, in un’intervista rilasciata a TuttoJuve.com.

«Negli ultimi giorni è arrivata per lui un’offerta monstre dall’Arabia, ma Koni non l’ha presa nemmeno in considerazione: vuole restare in Europa e competere ad alti livelli», ha dichiarato Lioi, chiudendo ogni possibilità di trasferimento in Saudi Pro League. Una scelta di carriera che conferma la volontà del giocatore di crescere in contesti tecnici più competitivi, scelta che potrebbe alimentare l’interesse di club europei come l’Inter, che osserva da tempo il difensore con grande attenzione.

Nel frattempo, il Calciomercato Genoa non resta fermo. Consapevole del rischio concreto di perdere uno dei suoi uomini chiave in difesa, la dirigenza ligure sta già valutando alcune alternative. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, sono tre i profili principali sul taccuino del ds Ottolini: Leo Østigård del Napoli, Jerdy Schouten Idzes del Venezia e Facundo Gonzalez, di proprietà della Juventus e reduce dal prestito al Feyenoord.

Tutti e tre i giocatori rappresentano opzioni interessanti per rafforzare il reparto arretrato guidato da Patrick Vieira. Østigård, norvegese classe 1999, conosce già il campionato italiano e potrebbe garantire affidabilità immediata. Idzes, classe 2000, ha mostrato ottime qualità con il Venezia, mentre Gonzalez è un giovane di prospettiva già nel giro della Nazionale uruguaiana.

L’obiettivo del Genoa è chiaro: mantenere competitiva una rosa giovane ma solida, costruita con attenzione durante la scorsa stagione e ora pronta per il salto di qualità. Il tecnico Vieira ha già chiesto alla società rinforzi mirati, in grado di garantire continuità e tenuta difensiva.

In attesa di capire se l’Inter o altri club affonderanno il colpo per De Winter, il Calciomercato Genoa resta in movimento, pronto a reagire e a non farsi trovare impreparato. La linea resta quella di investire su profili giovani, motivati e già pronti per il calcio italiano.