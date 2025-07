Calciomercato Genoa, la Fiorentina piomba su Frendrup: svelata la richiesta, intenzione chiara

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Genoa, con l’interesse della Fiorentina nei confronti di Morten Frendrup. I dettagli

Il Genoa si gode Morten Frendrup, ma sa bene che il suo nome è uno dei più caldi di questo inizio di mercato. Il centrocampista danese, classe 2001, è stato uno dei pilastri della squadra di Gilardino e ora attira l’attenzione di diversi club di Serie A come l’Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il più interessato è la Fiorentina, che lo ha messo nel mirino per rafforzare un centrocampo profondamente rinnovato. Frendrup è stato uno dei migliori interpreti del ruolo nell’ultima stagione: instancabile, aggressivo, ma anche ordinato e lucido nella distribuzione del pallone, ha mostrato grande maturità e una personalità da veterano nonostante la giovane età. Per la Fiorentina, che ha già perso Adli, Folorunsho e Cataldi, rappresenterebbe il profilo ideale per dare equilibrio, intensità e dinamismo alla mediana voluta da Pioli.

Il Genoa non ha intenzione di svendere il suo gioiello e ha fissato il prezzo attorno ai 20 milioni di euro. Una valutazione significativa, ma non irraggiungibile per una società come la Fiorentina, soprattutto in un mercato che vedrà altri movimenti in uscita. Al momento non esiste ancora una trattativa vera e propria, ma La Gazzetta dello Sport riferisce che i contatti esplorativi tra le parti ci sono stati e che il Genoa, pur partendo da una posizione di forza, potrebbe iniziare a ragionare sull’ipotesi di una cessione se l’offerta dei viola dovesse avvicinarsi alla richiesta. La volontà dei rossoblù è chiara: trattenere Frendrup e valorizzarlo ulteriormente, ma senza chiudere completamente le porte a un trasferimento. Se la Fiorentina deciderà di affondare con decisione, uno spiraglio per l’operazione potrebbe davvero aprirsi. Il futuro del danese resta tutto da scrivere.