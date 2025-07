Calciomercato Genoa: pagare moneta, vedere cammello. I gioielli rossoblu verranno venduti a quel prezzo - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: De Winter, Frendrup e Simeone nel mirino delle trattative. La situazione

Il Calciomercato Genoa entra in una fase cruciale con diversi nomi chiave al centro delle strategie rossoblù. Tra i protagonisti più chiacchierati c’è Koni De Winter, che potrebbe rivelarsi l’ago della bilancia delle operazioni in entrata e in uscita. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Genoa valuta il difensore almeno 30 milioni di euro, bonus esclusi. Tuttavia, il club sarebbe aperto anche all’inserimento di contropartite tecniche che possano abbassare la parte cash della trattativa. Una mossa che non solo garantirebbe una cessione importante, ma offrirebbe anche l’opportunità di rinforzare direttamente la rosa a disposizione di Gilardino e Vieira.

Un altro nodo centrale del Calciomercato Genoa è legato al futuro di Morten Frendrup. Il centrocampista danese ha attirato l’attenzione di diversi club, tra cui la Fiorentina. Nonostante l’interesse crescente, il Genoa non ha ricevuto finora offerte concrete da almeno 30 milioni di euro, cifra considerata il minimo per iniziare una trattativa. Proprio per questo motivo, la società ligure potrebbe decidere di trattenere Frendrup, considerato un pilastro per il presente e per il futuro.

In attacco, il nome caldo resta Giovanni Simeone. Il figlio del “Cholo” è in cima alla lista dei desideri del Genoa per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. L’opzione preferita dalla dirigenza sarebbe quella di un acquisto a titolo definitivo, ma l’operazione potrebbe essere agevolata attraverso un prestito con obbligo di riscatto, formula già utilizzata in passato in altre trattative simili. Simeone rappresenta un profilo esperto e con caratteristiche ideali per completare il pacchetto offensivo dei rossoblù.

Il Calciomercato Genoa si muove dunque su più fronti, cercando l’equilibrio tra valorizzazione dei talenti già in rosa e inserimento di nuovi profili funzionali al progetto tecnico. La dirigenza sta lavorando con attenzione per costruire una squadra competitiva, in grado di affrontare con ambizione la prossima stagione di Serie A.