Calciomercato Genoa, Frendrup il più ricercato. Dalla Premier due nuovi club sulle tracce del danese

Secondo quanto riportato da FootballTransfers ci sarebbero anche West Ham e Wolverhampton sulle tracce di Morten Frendrup, tra i possibili principali protagonisti del calciomercato del Genoa e centrocampista dei rossoblù.

Il giocatore danese, infatti, sarebbe nel mirino del Liverpool oltre che già da tempo di Fiorentina e Milan che negli scorsi mesi avevano giù mostranto un forte interesse per il classe 2001.

Il valore stimato del giocatore si aggira sui 24 milioni, ma il Genoa potrebbe puntare a lasciare andare via Frendrup anche per qualche milione in meno, dopo averlo comprato, nell’estate 2021 dal Brondby, in Danimarca, a soli 4.4 milioni.