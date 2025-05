Frendrup, clamorosa indiscrezione per l'estate: una big europea pronta a dare al Genoa 25 milioni di euro. Le ultime - Calcio News 24

Frendrup pronto a lasciare il Genoa per una big estera? Il Liverpool potrebbe spendere 25 milioni di euro per il centrocampista rossoblu

Frenderup è sempre l’argomento principale per quanto riguarda il calciomercato Genoa considerando la grande stagione che ha fatto in Liguria. Già le sirene sono state spente in quel di gennaio, ma per l’estate si potrebbe addirittura cederlo ad una cifra molto importante.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, infatti il Liverpool si sta interessando molto al calciatore: spendendo addirittura 25 milioni di euro.