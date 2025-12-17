Calciomercato Genoa, Norton-Cuffy sempre più ricercato da tutte le big italiane. Una rivale prova il colpo!

Calciomercato Genoa: Norton-Cuffy nel mirino dell’Inter, rossoblù osservano

Il Calciomercato Genoa potrebbe intrecciarsi in modo significativo con le strategie dell’Inter in vista della sessione invernale. L’infortunio e la successiva operazione di Denzel Dumfries hanno infatti aperto una vera e propria emergenza sulla corsia destra nerazzurra, costringendo il club milanese a valutare nuove soluzioni già a gennaio. Con il titolare fuori per un lungo periodo, l’allenatore Cristian Chivu deve fare i conti con una lacuna evidente nel suo assetto tattico.

Attualmente, l’Inter si affida a Luis Henrique, esterno brasiliano arrivato dal Marsiglia per una cifra importante. Tuttavia, il classe 2001 non ha ancora convinto pienamente per personalità e capacità di incidere nell’uno contro uno. Da qui la necessità di guardarsi intorno, e uno dei nomi che ha attirato maggiormente l’attenzione della dirigenza nerazzurra arriva proprio da Marassi, alimentando i riflettori sul Calciomercato Genoa.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il profilo in cima alla lista è quello di Brooke Norton-Cuffy. Il laterale inglese classe 2003, in forza al Genoa, ha impressionato gli osservatori interisti nell’ultima sfida giocata a Marassi, mostrando potenza fisica, corsa e grande spinta offensiva. La sua crescita costante lo ha reso uno dei pezzi pregiati del Calciomercato Genoa, tanto da attirare l’interesse di club di primo piano.

Un elemento che potrebbe favorire il dialogo tra le parti è l’agenzia che rappresenta il giocatore, la Roc Nation di Jay-Z, la stessa che cura gli interessi di Federico Dimarco e che intrattiene ottimi rapporti con l’Inter. Resta però un ostacolo non banale: la valutazione di circa 20 milioni di euro, cifra che il Genoa considera adeguata al potenziale del suo esterno.

Nel frattempo, l’Inter valuta anche alternative come Marco Palestra, Rafik Belghali e il croato Moris Valincic, ma Norton-Cuffy resta una delle piste più calde. Il Calciomercato Genoa, dunque, potrebbe presto entrare nel vivo, con i rossoblù chiamati a decidere se resistere alle avances o monetizzare uno dei loro talenti più promettenti.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A