Calciomercato Genoa: anticipato il riscatto di Ostigard, occhi su Villalba. Ma c’è un addio, tutti i movimenti rossoblù

Calciomercato Genoa: riscattato Ostigard, piace Villalba. Ma c’è un addio anticipato, ecco i movimenti rossoblù

Il Genoa non aspetta l’estate e blinda la sua difesa con una mossa a sorpresa che unisce pianificazione tecnica e astuzia finanziaria. La dirigenza ligure ha deciso di anticipare i tempi, esercitando immediatamente il riscatto di Leo Østigård. Il difensore centrale norvegese è diventato in breve tempo un punto fermo dello scacchiere tattico di Daniele De Rossi. L’allenatore rossoblù considera l’ex Napoli un elemento imprescindibile. Per questo motivo, il club ha trasformato il prestito dal Rennes in un trasferimento a titolo definitivo senza attendere il termine della stagione. Lo riferisce Di Marzio.

I dettagli economici: un risparmio notevole

L’operazione si configura come un vero affare per le casse del Grifone. Gli accordi iniziali prevedevano un diritto di riscatto fissato a giugno per una cifra vicina ai 7 milioni di euro. Anticipando il verdetto a gennaio, il Genoa è riuscito a strappare un accordo estremamente vantaggioso: il cartellino diventa di proprietà dei liguri per circa 3,5 milioni di euro. In pratica, il club ha speso la metà di quanto pattuito in estate, garantendosi un asset patrimoniale e tecnico di valore assoluto con un risparmio del 50%.

L’intreccio con Grønbæk e l’obiettivo Villalba

Questa accelerata è stata resa possibile, e forse facilitata, dalle dinamiche legate a Albert Grønbæk. Il centrocampista danese ha salutato Genova per fare ritorno al Rennes (club proprietario del cartellino), che lo ha poi girato in prestito all’Amburgo. Questo movimento in uscita ha liberato le risorse e i rapporti diplomatici necessari per chiudere l’affare Østigård a condizioni di favore. Ma il mercato del Genoa potrebbe non essere finito qui. Nelle ultime ore frenetiche di trattative, gli uomini mercato rossoblù hanno acceso i radar sul Sudamerica. Sono in corso contatti fitti con il Botafogo per Lucas Villalba: l’obiettivo è regalare a De Rossi un nuovo esterno per completare le fasce prima del gong finale. Lo riporta Gianluigi Longari.