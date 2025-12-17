Calciomercato Genoa, ritorno di fiamma nei confronti di Mattia Perin? La situazione in casa rossoblu

Calciomercato Genoa, Perin resta un obiettivo: nuovi contatti in arrivo con la Juventus

Il nome di Mattia Perin torna con forza al centro delle voci di Calciomercato Genoa, alimentando un intreccio sempre più interessante con la Juventus. Il club rossoblù, infatti, non ha mai realmente abbandonato l’idea di riportare a casa il portiere classe 1992, protagonista di stagioni importanti a Marassi e ancora molto legato all’ambiente genoano. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, l’interesse del Grifone resta vivo e concreto, nonostante le difficoltà emerse nelle scorse settimane.

La Juventus fa muro, ma il Grifone non molla

Già lo scorso 4 dicembre era trapelata l’ipotesi di un possibile ritorno di Perin in Liguria, ma la Juventus aveva mostrato una posizione piuttosto rigida. Alla Continassa, infatti, l’estremo difensore di Latina viene considerato una pedina fondamentale all’interno dello spogliatoio, oltre che un’alternativa di grande affidabilità all’attuale titolare Michele Di Gregorio. L’amministratore delegato Damien Comolli non sembra intenzionato a privarsi facilmente del suo dodicesimo uomo, soprattutto a stagione in corso.

Nonostante ciò, il Calciomercato Genoa potrebbe presto entrare nel vivo. La dirigenza rossoblù sarebbe pronta a effettuare un nuovo tentativo nei prossimi giorni, con l’obiettivo di ammorbidire la posizione juventina e provare a sbloccare una trattativa che resta complicata ma non impossibile. Per il Genoa, l’eventuale arrivo di Perin rappresenterebbe un upgrade immediato in un ruolo chiave, garantendo esperienza, personalità e una profonda conoscenza dell’ambiente.

Dal punto di vista del giocatore, la possibilità di tornare protagonista assoluto tra i pali potrebbe incidere in maniera decisiva. Tuttavia, la Juventus aprirebbe alla cessione solo di fronte a un’offerta ritenuta irrinunciabile o alla possibilità di reperire in tempi rapidi un sostituto di pari livello.

Come sottolineato da Moretto: «Il Genoa insiste e farà un tentativo concreto prossimamente», confermando come la pista Perin resti una delle più calde del Calciomercato Genoa.

